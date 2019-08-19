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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 06:48

Köprüler 'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı

’ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünden dolayı ’da Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan , Afganistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

İstanbul'da bu gece!
Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde 'da yer alan bin 510 metre uzunluğunda ki 1988 yapımı , Afganistan bayrağı renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü.



Işıklandırmanın gün sonuna kadar süreceği öğrenilirken İstanbul'da yaşayan Afgan vatandaşlar 'ye teşekkür ediyor. Yıllardır Beşiktaş'ta yaşayan Zahırshah Amın, "Türk devletine teşekkür ediyorum, bugün bizim istiklal günümüzdü.



Bu ikinci köprü de bayrağımız olmuş çok teşekkür ediyorum Türkiye devletine" ifadelerini kullanarak Afganistan bayrağı renklerine bürünen köprünün fotoğrafını çekti.



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