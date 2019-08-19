Hasan Basri Güzeloğlu kimdir, nereli? Yeni Diyarbakır Belediye Başkanı kim oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.