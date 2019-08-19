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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 09:42

kimdir, nereli? Yeni Belediye Başkanı kim oldu?

kimdir, nereli? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu getirildi. 22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri Güzeloğlu, ilk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Hasan Basri Güzeloğlu kimdir, nereli?

Hasan Basri Güzeloğlu kimdir, nereli? Yeni Diyarbakır Belediye Başkanı kim oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

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