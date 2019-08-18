Son dakika! Kabusu yaşıyor... Peş peşe kötü haberler geldi

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.
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