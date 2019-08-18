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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 19:34

Son dakika! Kabusu yaşıyor... Peş peşe kötü haberler geldi

’in Karabağlar ilçesinde çıkan ın ardından kentin iki ilçesinde daha ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü ve Menderes’in ’nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.

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