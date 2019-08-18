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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 20:05

Son dakika: 'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

'nin ilçesinde 'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı nın sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Sivil aracın geçişi sırasında patlama

Son dakika gelişmesine göre, 'nin ilçesinde 'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı nın sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

bir kişi hayatını kaybetti.

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