Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.08.2019 08:10
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 08:12

Son dakika: 'da operasyonu: 23 gözaltı kararı

'da halkı provoke etmeye yönelik üzerinden terör örgütü 'yı övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü / eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve Ceyhan ilçesinde üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 23 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.



Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, halkı provokeye yönelik terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri