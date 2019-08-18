İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur gece boyunca devam edecek. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini duyurdu. Valilik, Fatih'te metrekareye 114 kilogram olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy ve Ümraniye'de metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Tüm vatandaşlar İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? Yağmur ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altına girdi.Kuvvetli yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.