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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 10:18

'da yağmur ne zaman bitecek ?

18 Ağustos son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, konusunda uyarı yaptı. Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani , su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Peki ?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur gece boyunca devam edecek. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini duyurdu. Valilik, Fatih'te metrekareye 114 kilogram olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy ve Ümraniye'de metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Tüm vatandaşlar İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? Yağmur ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altına girdi.Kuvvetli yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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