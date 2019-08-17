Zengin hesap! 1 günlük tatil 180.400 TL

EVLERİ, arabaları ile imrendiren zenginler, tatilleriyle de dikkat çekiyor. Geceliği binlerce liralık otellerde konaklayan, girişi yüzlerce liraları bulan plajlarda güneşlenen, günlüğü binlerce euroluk yatlarda gezen, helikopterle seyahat eden zenginlerin harcamaları dikkat çekiyor. Tatil helikopterle otele transfer ile başlıyor. İstanbul'dan Antalya'ya helikopter ile gidişdönüş 148-217 bin lira arasında değişiyor. 5 yıldızlı otelde tek kişilik fiyat ise 6 bin 400 lirayı buluyor. Özel hizmetlilerin, kahya ve aşçının olduğu villalar 150 bin, kral daireleri ise 110 bin liraya kadar yükseliyor. Oteline yerleşen zengin, VIP bir yatla 1 günlük gezinti yapmak istediğinde 25-300 bin lira arasında ücret ödüyor. Lüks bir plajda vakit geçirmek istediğinde ise giriş ücreti bin lirayı bulabiliyor. Giriş ücreti olmayan ama minimum harcama limiti olan lüks plajlar için ise en az 400 lirayı gözden çıkarıyor.

Özel helikopter ile transfer olup (148 bin lira), lüks oteline yerleşen (6 bin 400 lira), yat turu (25 bin lira) yapıp biraz da plajda (bin lira) vakit geçiren zenginin faturası 180 bin 400 lirayı buluyor.

1 GÜNLÜK TATİL 180.400 TL

Günlük VIP yat kiralama fiyatı: 25-300 bin lira

İstanbul-Antalya helikopterle gidiş-dönüş: 148-217 bin lira

İstanbul-Antalya özel jet gidiş-dönüş: 75-366 bin lira

Lüks otel günlük konaklama ücreti: 6 bin 400 lira

Lüks plaj giriş fiyatı: Bin lira

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