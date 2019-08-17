General Electric (GE) için Amerikan tarihinin en büyük muhasebe dolandırıcılığı iddiası ortaya atıldı. Araştırmacı Harry Markopolos, raporunda, GE'nin 38.1 milyar dolar değerinde muhasebe dolandırıcılığı yaptığını iddia etti. Raporda, GE'nin nakdi durumunun da açıklanandan çok daha kötü durumda olduğu ve şirketin iflasa yöneldiği öne sürüldü. İddia üzerine GE'den yapılan açıklamada ise 'finansallarının arkasında durulduğu' belirtildi. Açıklamada, "Her gün işlerimizi sürdürmeye odaklanıyoruz. Bu tür yanlış yönlendirilmiş ve kendi kendine hizmet veren spekülasyonlardan rahatsız olmayacağız" denildi.