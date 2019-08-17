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Jussex Dükü 'den jet gibi tatil!

Jet gibi tatil

İNGİLTERE'NIN Sussex Dükü ile ABD asıllı Düşes Meghan Markle, 6 günlük tatil için oğulları Archie ile İbiza'ya uçtu. Markle'ın 4 Ağustos'ta girdiği 38. yaşını oğulları Archie ile kutlamak istedikleri belirtilen çiftin, gözlerden uzak gizli bir villada konaklayacağı öğrenildi. Geçen günlerde Google'ın düzenlediği çevre konulu zirveye karbon salınımı yüksek özel yatıyla gittiği için tepki toplayan Prens Harry'nin tatil bu sefer de özel jet (Cessna 500 XL) kullanması dikkat çekti. Çift, bu özel jetin kirası için 20 bin sterlin ödedi.

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