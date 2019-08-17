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Vizeler kalktı, Ruslar ’ye aktı

Vizeler kalktı, Ruslar ’ye aktı. Kadın turistler arasında anket yapıldı. Çoğu aradıkları aşkı Türkiye’de bulduklarını açıkladı.

GelinyoRus!

RUSYA ile vizesiz seyahat başladı. Ruslar, tatil için 'ye aktı. Rus kadınları arasında anket yapıldı. Kadın turistlerin çoğu, aradıkları aşkı Türkiye'de bulduklarını açıkladı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 25'i, Türkiye'de aşık olduklarını ve Türkiye'ye gelin gideceklerini açıkladı. Rus kadın ve erkeklerin, partnerlerini bulduklarını söylediği diğer yabancı ülkeler ise Tayland, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Yunanistan olarak sıralandı. Öte yandan Türkiye'de bulunan Rus gelin sayısının 100 bini geçtiği belirtiliyor.

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