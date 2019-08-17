LOTUS, bantlardan sadece 130 adet ineceğini belirttiği 2000 HP gücündeki yüzde 100 elektrikli hiper spor modeli Evija'yı 2020'den itibaren yollara çıkaracak. Maksimum hızının 320 km/s olduğu belirtilen Evija'nın 100 km'ye 3 saniyenin altında, 300 km'ye ise yaklaşık 9 saniyede ulaşıyor. Vergiler hariç 1.7 milyon sterlin (11 milyon 471 bin lira) olan otomobil için 250 bin sterlin kapora isteniyor.

Yan aynaların yerine kameralara sahip olan araçta lazer aydınlatma da bulunuyor.