Bugünkü
Takvim

Lostus'un elektrikli hiper spor modeli 'yı 2020'den itibaren yollara çıkaracak

Çıplak fiyatı 11.5 milyon TL

LOTUS, bantlardan sadece 130 adet ineceğini belirttiği 2000 HP gücündeki yüzde 100 elektrikli hiper spor modeli 'yı 2020'den itibaren yollara çıkaracak. Maksimum hızının 320 km/s olduğu belirtilen Evija'nın 100 km'ye 3 saniyenin altında, 300 km'ye ise yaklaşık 9 saniyede ulaşıyor. Vergiler hariç 1.7 milyon sterlin (11 milyon 471 bin lira) olan otomobil için 250 bin sterlin kapora isteniyor.

Yan aynaların yerine kameralara sahip olan araçta lazer aydınlatma da bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriLostus'un elektrikli hiper spor modeli Evija'yı 2020'den itibaren yollara çıkaracak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri