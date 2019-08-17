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’yı terk ediyor

Bıçaklı saldırıdan canını zor kurtaran 'in, Amerika yolcusu olduğu iddia ediliyor.

Güvenlık krizi

İNGİLİZ takımı 'de forma giyen , zor günler geçirmeye başladı. Geçen ay 'da bıçaklı saldırıya uğrayan Özil, ölüm tehditleri de aldı. Özil'in Londra'da yaşadığı mahallenin koruması, eski İngiliz çete üyelerinden oluşan LCS firmasındaydı. Bu şirketle anlaşmasını yenilemeyen Özil, rakip koruma şirketi 'So Solid' ile anlaştı. Bu anlaşma iki şirket arasında gerilime yol açtı. Mesut'un geleceğiyle ilgili de son derece hareketli günler yaşandı. gazetesi, Özil'in Amerikan ekibi DC United ile yaptığı transfer görüşmelerinin olumlu gittiğini yazdı. Haberde ayrıca Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.

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