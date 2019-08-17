İNGİLİZ takımı Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, zor günler geçirmeye başladı. Geçen ay Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Özil, ölüm tehditleri de aldı. Özil'in Londra'da yaşadığı mahallenin koruması, eski İngiliz çete üyelerinden oluşan LCS firmasındaydı. Bu şirketle anlaşmasını yenilemeyen Özil, rakip koruma şirketi 'So Solid' ile anlaştı. Bu anlaşma iki şirket arasında gerilime yol açtı. Mesut'un geleceğiyle ilgili de son derece hareketli günler yaşandı. Washington Post gazetesi, Özil'in Amerikan ekibi DC United ile yaptığı transfer görüşmelerinin olumlu gittiğini yazdı. Haberde ayrıca Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.