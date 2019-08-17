İŞADAMLARI Ege tutkunu oldu... Dünyanın en zengin işadamı olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, giyim markası Moncler'in sahibi İtalyan milyarder Remo Ruffini şimdi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın dostu ünlü işadamı Igor Krutoy.



Krutoy, kızı ile Bodrum'a geldi.

Aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan Krutoy, Maltese Falcon (Malta Şahini) adlı mega yatla Bodrum'a geldi. Bir hafta boyunca Bodrum ve Marmaris'te koyları gezen Krutoy, yatırım kararı aldı. Marmaris'te farklı bir müzik binası konsepti düşünen ve yılın her ayı, dünyaca ünlü isimleri burada ağırlamak isteyen Krutoy, Kremlin'den de destek aldı.