Bugünkü
Takvim

Rus müzisyen ve işadamı ’e hayran kaldı

Ege’de tatil yapan Rus müzisyen ve işadamı , ’e hayran kaldı. teknesiyle Marmaris koylarında 3 gece kalan Krutoy, ilçeye yatırım kararı aldı.

Marmaris Şahini

İŞADAMLARI Ege tutkunu oldu... Dünyanın en zengin işadamı olan Amazon'un sahibi , giyim markası Moncler'in sahibi İtalyan milyarder Remo Ruffini şimdi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın dostu ünlü işadamı .


Krutoy, kızı ile Bodrum'a geldi.

Aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan Krutoy, Maltese Falcon () adlı mega yatla 'a geldi. Bir hafta boyunca Bodrum ve 'te koyları gezen Krutoy, yatırım kararı aldı. Marmaris'te farklı bir müzik binası konsepti düşünen ve yılın her ayı, dünyaca ünlü isimleri burada ağırlamak isteyen Krutoy, Kremlin'den de destek aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriRus müzisyen ve işadamı Igor Krutoy Marmaris’e hayran kaldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri