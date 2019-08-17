Aylan mesajı

AVRUPA, mülteci dramına sessiz kaldı. 2 Eylül 2015'te Suriyeli 3 yaşındaki Aylan bebek, ailesiyle Bodrum'dan şişme botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken boğularak hayata gözlerini kapadı. Cesedi Bodrum sahiline vuran bebek, mülteci dramının sembolü olarak hafızalara kazındı. Aylan'ın kısacık hayatı, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya'nın yaptığı 'Aylan Bebek' adlı filmde anlatıldı.

Filmde ünlü Hollywood aktörlerinin yanı sıra sürpriz isimler de vardı. Ünlü oyuncu Wilma Elles, cesur yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in yanı sıra Türk gazeteciler ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP'li Bülent Kuşoğlu da filmde yer aldı. İçişleri Bakanı Soylu, filmde "Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız" dediği sahne ile dünyaya mesaj yolladı. Filmden elde edilecek gelirin, mültecilere bağışlanacağı açıklandı.