

İstanbul-İzmir Otobanı, hizmete girdi. 8.5 saatlik yolculuk, 3.5 saate indi. Ancak 'itiraz lobisi', yine harekete geçti. Yeni yolu "Pahalı" diyerek eleştirdi. Ancak algı operasyonu sonuç vermedi. Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirenler, vakitten kazanmak ve keyifli bir yolculuk geçirmek için yeni yolu tercih etti. Sürücüler memnuniyetini dile getirdi.







Ünlü şarkıcı Demet Akalın da geçtiğimiz günlerde İstanbul-İzmir Otobanı'ndan geçti.







'UZUN ÖMÜRLER VERSİN'

Şarkıcı, sosyal medya hesabı aracılığıyla yoldan fotoğraflar paylaşarak, "Yeni yol miss... 2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" diyerek yola övgüler dizdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla ilgili Akalın'ı arayarak teşekkür etti.







Ünlü şarkıcı Akalın, sosyal medyada bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.



AK PARTİ'DE DEĞİŞİM BAŞLIYOR

AK Parti'de değişim süreci gelecek haftadan itibaren başlayacak. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 7'nci Olağan Büyük Kongre kararı alınacak. Teşkilatların en az yüzde 50'sinin değişmesi bekleniyor.

EDA IŞIK







