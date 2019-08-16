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Başkan Erdoğan'dan 'a teşekkür telefonu

, 8.5 saatlik yolu 3.5 saate indiren İstanbul-İzmir Otobanı’ndan geçti. Yeni yola övgüler dizdi. Başkan Erdoğan, ünlü şarkıcıyı arayıp teşekkür etti.


İstanbul-İzmir Otobanı, hizmete girdi. 8.5 saatlik yolculuk, 3.5 saate indi. Ancak 'itiraz lobisi', yine harekete geçti. Yeni yolu "Pahalı" diyerek eleştirdi. Ancak algı operasyonu sonuç vermedi. Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirenler, vakitten kazanmak ve keyifli bir yolculuk geçirmek için yeni yolu tercih etti. Sürücüler memnuniyetini dile getirdi.




Ünlü şarkıcı da geçtiğimiz günlerde İstanbul-İzmir Otobanı'ndan geçti.



'UZUN ÖMÜRLER VERSİN'
Şarkıcı, hesabı aracılığıyla yoldan fotoğraflar paylaşarak, "Yeni yol miss... 2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" diyerek yola övgüler dizdi. Başkan , yaptığı paylaşımla ilgili Akalın'ı arayarak teşekkür etti.



Ünlü şarkıcı Akalın, sosyal medyada bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM BAŞLIYOR
AK Parti'de değişim süreci gelecek haftadan itibaren başlayacak. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 7'nci Olağan Büyük Kongre kararı alınacak. Teşkilatların en az yüzde 50'sinin değişmesi bekleniyor.
EDA IŞIK


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