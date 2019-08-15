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Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına çağrı: Yeniden yollara düşme günüdür

Başkan Erdoğan, AK Parti’nin 18’inci yılı dolayısıyla önemli mesajlar verdi: Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Yola devam
Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için önce 'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatna, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

TEŞEKKÜR TURU
Başkan Erdoğan, gelecek haftadan itibaren 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye en yüksek oyu veren illere teşekkür ziyaretlerinde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 72 ile en yüksek oy aldığı baba ocağı Rize olacak. 'de birkaç gün kalacak olan Erdoğan'ın sırasıyla Trabzon, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa gibi büyükşehirlere gitmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, ayrıca Cumhur İttifakı'nın kazandığı illere de gideceği orada da vatandaşlarla buluşacağı belirtiliyor.

EDA IŞIK

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