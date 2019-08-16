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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 09:09

Son dakika: kuzeyine hava harekatı! ’lı teröristlere ait hedefler vuruldu

nca Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi

Irak kuzeyine hava harekatı! Teröristlere ait hedefler vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.


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