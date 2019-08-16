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  • 16.08.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 16:15

Başkan Erdoğan çıkışı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan , çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cuma namazı çıkışı hatıra fotoğrafı

Başkan , cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bazı vatandaşların da taleplerini dinledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Erdoğan'ın vatandaşlarla çektirdiği kareler, "" sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte o fotoğraflar:


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