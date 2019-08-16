Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bazı vatandaşların da taleplerini dinledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Erdoğan'ın vatandaşlarla çektirdiği kareler, "Erdoğan Dijital Medya" sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte o fotoğraflar:



