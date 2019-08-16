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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 16:24

Son dakika haberi: Kuzey Irak'ta 13 hedef vuruldu

Son dakika haberine göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait 13 hedef vuruldu.

Bakanlık duyurdu! Kuzey Irak'ta 13 hedef vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur." denildi.

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