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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 09:49

ne zaman görüşülecek?

Cezaevlerindeki binlerce mahkum ve ailelerinin gözü kulağı TBMM'de... TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte Af yasasını görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya attığı "Af yasası" vaadi, TBMM'de görüşülecek mi? Eğer ceza infaz düzenlemesiyle ilgili gerekli değişiklikler yapılırsa, cezaevlerindeki binlerce mahkum tahliye edilecek.

Cezaevlerinde yatan mahkumlar ve aileleri, Af yasasını ve yeni ceza infaz düzenlemelerini bekliyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? MHP'nin seçim vaadi olarak açıkladığı Af yasasına dair detaylar haberimizde... CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti.

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