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Bakan Çavuşoğlu ’yi uyardı: Tolere edilmeyecek

Bakan Çavuşoğlu, ’nin ’te oyalamaya gittiğini ancak ‘’ sürecinde oyalama taktiğinin geçerli olmayacağını söyledi ve ekledi: Samimi olmaları ve oyalama sürecinin tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.

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