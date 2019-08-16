- Güncel
- 16.08.2019
- Gazete
Bakan Çavuşoğlu ABD’yi uyardı: Tolere edilmeyecek
Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin Münbiç’te oyalamaya gittiğini ancak ‘güvenli bölge’ sürecinde oyalama taktiğinin geçerli olmayacağını söyledi ve ekledi: Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.
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