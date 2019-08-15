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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 10:52

Genel Müdür Yardımcısı 'in kızı itirafçı oldu: Babam 'nün beyin takımındaydı

yayın organlarından ’nin Genel Müdür Yardımcısı ’in kızı Sema Eryılmaz itirafçı olarak babası ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Eryılmaz, "Babam FETÖ elebaşının eski arkadaşı. Örgütün beyin takımındaydı." dedi.

Kızı itirafçı oldu: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 'in doktor kızı Selma Eryılmaz, itirafçı olarak babasının ve kendisinin örgütteki faaliyetleriyle ilgili her şeyi anlattı:

"Babam FETÖ'nün beyin takımı olarak tabir edilen kişiler arasında yer alır. Örgütün ileri gelenlerinden Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Naci Tosun, Hidayet Karaca, İbrahim Kocabıyık da arkadaşları.;

Babam İzmir'de 1978-82 arasında örgütün yurtlarından olan Akçakoca'da belletmen olarak görev yapmış. Bu dönemde de yurt müdürü olarak çalışıyormuş. Babam ile arkadaşlıkları bu zamana dayanmakta. Fetullah Gülen'in bizzat istemesi üzerine müfettişlik görevinden istifa ederek Samanyolu televizyonu Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

Pensilvanya'ya giderek iki kez görüştü. Şu an annem ile birlikte Almanya'da...

Danıştay üyesi olan dayım Mehmet Sönmez ile Yargıtay üyesi olan diğer dayım Salih Sönmez de 'den tutuklu.

Ben lise, dershane, üniversite yıllarında FETÖ evlerinde bulundum, sohbetlere katıldım. FETÖ üyesiyim. Ancak çok pişmanım. Tıp fakültesinden sonra doktorluğa başladım. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadıhan'daki görev yerimde sohbetlere katıldım. Tayin olduğum 'ta örgüt toplantı ve sohbetlerinde bulundum. Örgütün Uşak İl İmamı Mustafa Balcı idi... Uşak Devlet Hastanesi'nde poliklinikte çalışırken bir hemşire yanıma gelerek sohbete gelip gelemeyeceğini sordu. Örgütün kadınlardan sorumlu il ablası Filiz Şimşek idi."

SABAH

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