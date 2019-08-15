Dün akşam oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayarak maçın bir süre durmasına neden olan Fester Abdü, Youtube Türkiye'de oldukça popüler bir isim. Gerçek ismi Fester Abdü olan Youtube'da Deli Mi Ne takma ismini kullanıyor. İşte Fester Abdü'nün hayatı ve kariyeri... Dev maçın 14. dakikasında sahaya giren taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı. Yılmaz daha önce Show TV'den kazandığı rekor tazminat ile gündeme gelmişti.