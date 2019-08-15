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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 09:11

Deli mi ne aslen nereli? Suriyeli mi?

Deli Mi Ne kimdir? Ne'nin gerçek ismi nedir? soruları dün akşam oynanan finalinin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Youtuber Deli Mi Ne'nin hayatı ve kariyeri... Gerçek adı olan , 1993 yılında 'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitiminin ardından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun oldu.

Fester Abdü Suriyeli mi? Deli mi ne aslen nereli?

Dün akşam oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayarak maçın bir süre durmasına neden olan Fester Abdü, Youtube Türkiye'de oldukça popüler bir isim. Gerçek ismi Fester Abdü olan Youtube'da Deli Mi Ne takma ismini kullanıyor. İşte Fester Abdü'nün hayatı ve kariyeri... Dev maçın 14. dakikasında sahaya giren taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı. Yılmaz daha önce Show TV'den kazandığı rekor tazminat ile gündeme gelmişti.

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