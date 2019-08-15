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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 16:54

'li 'nden çöp rezaleti! Halktan tepki yağıyor

Marmara Bölgesi'nin gözde tatil beldelerinden olan 'in Erdek ilçesinde, toplanmayan çöpler tepeler oluşturdu. 'li belediyeye halk tepki gösterdi.

CHP'li belediyede çöp rezaleti! Halktan tepki yağıyor

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak mekanlarından 'in Erdek ilçesi, çöplerle kaplanmış durumda.

KONTEYNERLERDEN DIŞARI TAŞTI
İlçedeki çöplerin toplanmaması nedeniyle konteynerlerin dışına taşan çöpler, hem kötü koku yayıyor hem de sağlık için tehdit oluşturuyor.

HALK TEPKİLİ
Öte yandan ilçede yaşayanlar ve tatil için ilçede bulunanlar ise çöplerin toplanmadığı gerekçesiyle 'li 'ne tepki gösterdi.



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