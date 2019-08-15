İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak mekanlarından Balıkesir'in Erdek ilçesi, çöplerle kaplanmış durumda.
KONTEYNERLERDEN DIŞARI TAŞTI
İlçedeki çöplerin toplanmaması nedeniyle konteynerlerin dışına taşan çöpler, hem kötü koku yayıyor hem de sağlık için tehdit oluşturuyor.
HALK TEPKİLİ
Öte yandan ilçede yaşayanlar ve tatil için ilçede bulunanlar ise çöplerin toplanmadığı gerekçesiyle CHP'li Erdek Belediyesi'ne tepki gösterdi.
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