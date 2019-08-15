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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 01:13

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü ? , nereli?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Yerine Rıdvan Duran atandı. Kararın ardından vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nereli? İşte cevabı...

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Rıdvan Duran ise yeni Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı. Peki, Rıdvan Duran kimdir? İşte Rıdvan Duran'ın hayatı...

RIDVAN DURAN KİMDİR?

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya'da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Sakarya Üniversitesi'nde "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" bölümünde master yaptı. Adapazarı Belediyesi'nde 1994 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak işe başladı.

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