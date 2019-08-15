Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Yerine Rıdvan Duran atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Rıdvan Duran ise yeni Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı.
Duran, daha önce İBB Kültür Daire Başkanlığı görevini yürütmüştü.
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