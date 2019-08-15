Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri "Kaz Dağları" oldu. Çanakkale'de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken sanki çalışmalar Kaz Dağları'nda yapılıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor.

CHP KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNİ TALAN ETTİ

Kanadalı Alamos Gold şirketinin işlettiği Çanakkale'nin Kirazlı Köyündeki altın madeni ocağıyla ilgili tartışmalar sürerken "Kaz Dağları talan ediliyor" diyerek ortalığı ayağa kaldıran CHP'lilerin, Kaz Dağlarının eteklerini talan ettiği ortaya çıktı.

AK Parti Balıkesir Belediyesi Meclis üyesi avukat Mehmet Birol Şahin Kaz Dağı'nda yapılan yapılaşmayı ve CHP'li belediyelerin orman katliamını anlattı.

"KAZ DAĞLARI İÇİN GERÇEK TEHLİKE ..."

Mehmet Birol Şahin, "Kaz Dağları için gerçek tehlike altyapısız plansız şehirleşme betonlaşmadır. Kanadalının ağaç kesmesi ile Balıkesirlinin kesmesi arasında Tabiatı Dağı Ovayı Denizi Maden için kirletmekle Villa yazlık/kışlık ev için kirletmek arasında da fark yoktur" ifadesini kullandı.

RUHSATI KİM VERDİ?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kaz Dağlarındaki maden sahasının, tartışmalara konu olan Kaz Dağları'nda değil, 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğunu hatırlatarak "Maden sahası ile ilgili ilk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli. (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez" demişti.

Turan "Bugün Çanakkale'mizde çoğu CHP üyesi iş adamlarımızca 8 bölgede maden arama, 11 farklı bölgede kömür, 40'ın üzerinde ise mermer ocağı çalıştırılmakta" ifadesini kullanmıştı.

CHP'Lİ İSİMLERİN BÖLGEDEKİ VİLLALARI

Çanakkale Tarım Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, "Arkamızda gördüğümüz binalar Kadıköy eski Belediye Başkanı Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyündeki villası, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın alasını Kaz Dağlarını katledenler çok açık net ortada. Bu yapılanlar tiyatro diye düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.