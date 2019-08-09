Kirazlı'da altın madeni arayan Kanadalı şirket Alamos Gold'un CEO'su John McCluskey, SABAH Gazetesi'ne konuşarak iddialara yanıt verdi:



İşte John McCluskey'e yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar...

Maden ruhsatını ne zaman aldınız?

Ruhsatı 2001'de Kanadalı Teck Cominco Metals ihaleyle almış. Onlar bakır, kurşun, çinko, kömür işine yoğunlaşınca altın madenini satmak istediler. Biz 2010'da 65 milyon dolar bedelle bu madenin ruhsatını aldık. Daha sonra rezervi anlamak için ilave sondajlar yaptık. 2013'te ÇED 'olumlu' raporunu aldık.



ÇED raporuyla ilgili iddialar var. Çanakkale Belediyesi bu raporu iptal ettirmiş. Daha sonra mahkemeler sizin lehinize sonuçlanmış… Bilirkişi raporunda sahte imzaların olduğu söyleniyor...

Bu iddialar doğru değil. ÇED'in teknik gerekçelerine bir şey diyemedikleri için 'imza sahte mi' diyerek kafaları bulandırmaya çalışıyorlar. Hatta son dönemde benim söylemediğim şeyleri bile bana atfediyorlar. Neredeyse bana 'Kanada'dan değil, Çin'den geldi' diyecekler. Onu bile ispat etmemi isteyecekler. Sosyal medya çok tehlikeli… Ben hayatımda hiç böyle bir sosyal medya dalgası görmedim. Somut bir şey yokken, algılar üzerinden bir operasyon yürütülüyor. Bu işin politik bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Çevreye atfediyorlar ama arkada başka siyasi hesapları var.







TÜRK MEVZUATI ÇOK GELİŞMİŞ

Siz orada somut bir şeyler yapıyorsunuz ama… Ağaç kesiyorsunuz…

Ağaçların kesilmeye başlaması bugünün meselesi değil… 2016'da orman izinleri alındı, 2017'de ağaç kesimi başlatıldı. Şu anda toprağın üstü sıyrılıyor. Maden ömrü bitince orası tekrar yeşillendirilecek. Tüm dünyada da madencilik böyle yapılıyor. Hatta şunu söyleyeyim, sizin ülkenizde Çevre, Enerji ve Orman Bakanlıkları'nda mevzuat birçok ülkeye göre daha gelişmiş düzeyde. Regülasyonlar doğayı, vatandaşı korumaya dönük. Yatırımcı daha çalışmaya başlamadan önce bölgeye yapılacak ağaçlandırma maliyeti hesaplanıp tahsil ediliyor. Biz oraya ağaçlandırma bedeli olarak 5 milyon dolar ödedik. Bölgeye bir ay sonra açılacak bir gölet de yapıyoruz.



Kaç ağaç kestiniz.?

354 hektar orman arazisi kiralandı. Sayıyı idare biliyordur ama söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmedi. Kanada'da Meksika'da da ormanlık alanda arama yapıyorsun. Orada mevzuat gereği yatırımcı kesim işini yapıyor. Bizim çalıştığımız bölge Kaz Dağları'na 40, baraja da 14 kilometre mesafede… Kaz Dağları'nın eteklerinde yüzlerce yazlık villa var. Siz Çanakkale'ye gidin… 20 yıldır aynı belediye var. Orada her yer beton, yeşillik var mı? O yüzden bana söyledikleri samimi gelmiyor.



SİYANÜR ARAMADA KULLANILMAZ

Siyanür kullanıyor musunuz? Altın ararken siyanür kullanılmaz. Ayrıştırırken kullanılır. 10 bin damla suyun içine birkaç damla koyarsınız. Altın siyanüre mıknatıs gibi yapışır. Biz son teknolojileri kullanıyoruz. Kapalı bir sistemde işlem yapılıyor. Siyanür, güneş ışığında bozulur. Üstelik başka endüstrilerde de kullanılıyor. Birçok vatandaş bilmez ama tekstil, kimya, plastik, akrilikte de siyanür kullanılır. Başka sektörde kimyasal sızıntı olabilir ama altın madenciliğinde olmaz. Çünkü siyanür sızarsa ona yapışık altın da gider. Yatırımcıların kârlılığı buna bağlı… O yüzden sıfır atık prensibiyle çalışır altın madencileri…



İKİ BÖLGEDE DAHA MADEN VAR

Türkiye'ye buradan ne kadar pay vereceksiniz? Türkiye'ye uzun soluklu bakıyoruz. Bölgede Ağı Dağı ve Çamyurt projelerimiz var. Kirazlı'da 539.747, Ağı Dağı'nda 937.347, Çamyurt'da 373.222 ons altın üretimi planlıyoruz. Kirazlı'da altın ve gümüş satışından 796.5 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Bundan yatırım maliyetlerini çıkarınca vergi öncesi kârımız 443 milyon dolar olacak. Burada devlet hakkı 33.3 milyon dolar. Vergilerle bu rakam yükseliyor.Üç yatırımda ilk maliyetimiz 400 milyon dolar



KAZANCIN % 33'Ü TÜRKİYE'NİN

Bahsettiğiniz rakam çok düşük... Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz vergilerle (devlet hakkı, orman izin bedelleri, vergiler) Kirazlı'da devletin kazancı 103.5 milyon doları buluyor. Kirazlı teşvikli bölge olduğu için vergiler düşük… Diğer iki madende vergi oranı yüzde 22. Ortalama 1.400 dolar/ons altın fiyatı dikkate alınırsa, madenlerin toplam kârı 1.5 milyar dolar civarında. Bu miktarın yüzde 33'ü yani 496.4 milyon doları devlete aktarılmış oluyor.







SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI

Alamos Gold'un CEO'su John McCluskey'e Bloomberg'e verdiği röportajı da hatırlattım. "Türkler taş taşımakta çok iyiler" sözlerinin Türkiye'de çok tartışmaya neden olduğunu söyledim. O röportajın geçen yıl kur saldırısının yaşandığı ağustosta yapıldığını, madende Türk işçi çalıştırıp çalıştırmadıklarının sorulduğunu söyledi. McCluskey, "Orada, 'Dışarıdan işçi getirmeyi düşünmüyorum. Türkiye'de her alanda işin uzmanları var. Özellikle inşaat alanında Kanada'dakilerden çok daha iyi kapasiteye sahipler' dedim. Türkler'in uzmanlığına iltifat ederken sözlerim yanlış anlaşıldı, özür dilerim" dedi.