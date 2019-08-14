ABD ile sağlanan 'barış koridoru' mutabakatı için çalışmalar sürerken, Türkiye önümüzdeki günlerde iki kritik Suriye Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. İlk zirve, Türkiye, Rusya ve İran arasında olacak. 11 Eylül'de Ankara'da yapılması planlanan zirvede, üç ülke, Suriye konusunda beşinci kez buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani katılacak. Zirvede, başta İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Toplantıda, terörle mücadelede işbirliği konusu da değerlendirilecek. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Üçlü Suriye Zirvesi'nin ardından Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla Dörtlü Suriye Zirvesi'nin İstanbul'da yapılması planlanıyor.
HASAN AY
HASAN AY
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