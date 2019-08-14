İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binasının Araplara satıldığını iddia etti. Seymen'e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sert tepki geldi. Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

İP'Lİ SEYMEN'DEN ÇİRKİN İFTİRA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında" ifadelerini kullanarak iftirada bulundu.

BAKAN ERSOY'DAN YALANLAMA GELDİ

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir."