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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 21:20

Sabah Gazetesi'nin acı kaybı

’nün başarılı muhabiri geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sabah Gazetesi'nin acı kaybı

'nün başarılı muhabiri , memleketi 'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. 44 yaşındaki Serkan Bayraktar, bugün öğlen saatlerinde kalp krizi geçirdi.
Kriz sonrası acilen hastaneye kaldırılan Bayraktar yolda hayata gözlerini yumdu. Sabah Gazetesi'nde birçok başarılı işe imza atan Serkan Bayraktar, 16 Ağustos 2019 Cuma günü Sapanca'da aile kabristanına defnedilecek.

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