Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü'nün başarılı muhabiri Serkan Bayraktar, memleketi Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. 44 yaşındaki Serkan Bayraktar, bugün öğlen saatlerinde kalp krizi geçirdi.
Kriz sonrası acilen hastaneye kaldırılan Bayraktar yolda hayata gözlerini yumdu. Sabah Gazetesi'nde birçok başarılı işe imza atan Serkan Bayraktar, 16 Ağustos 2019 Cuma günü Sakarya Sapanca'da aile kabristanına defnedilecek.
Sabah Gazetesi'nin acı kaybı
Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü’nün başarılı muhabiri Serkan Bayraktar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü'nün başarılı muhabiri Serkan Bayraktar, memleketi Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. 44 yaşındaki Serkan Bayraktar, bugün öğlen saatlerinde kalp krizi geçirdi.
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