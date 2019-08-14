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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 19:17

Başkan Erdoğan'dan Genel Başkanı Destici'ye bayram telefonu

Başkan , Genel Başkanı 'yi telefonla arayarak bayramını kutladı. Destici de Recep Tayyip Erdoğan ve camiasının bayramını kutladı. Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Destici’ye bayram telefonu

Başkan , Genel Başkanı 'yi telefonla arayarak bayramını kutladı.

Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisinin 'de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı. Bu esnada Recep Tayyip Erdoğan, Destici'yi arayarlilerin ve kendisinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladı.
Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti.

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