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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 22:07

Terör örgütü 'den sınırda provokasyon! Ateşe verdiler

Mardin'de, terör örgütü , provokasyonu sürdürürken sınırındaki leri ateşe verdi. Ateşe verilen petrol hattı Mardin yolundan görüntülendi.

Mardin'in ve ilçesine sınır olan 'de, terör örgütü ve Fırat'ın doğusuna an meselesi olan operasyon öncesi provokasyonunu sürdürüyor.

'nin kararlı tutumunun ardından sınır boyunda hendek kazmayı sürdüren sınır hattında bulunan ve işgal ettiği hattında yangın çıkardı. Fırat'ın doğusunda bulunan petrol sahalarının yüzde 70'i terör örgütü YPG işgalinde olurken terör örgütü kendisine ait olmayan sahaları da ateşe vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda da çiftçilerin tarlalarını ateşe veren terör örgütü YPG, harekat öncesi provokasyonu sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesine sınır olan Suriye sınırında PKK ve YPG örgütü tarafından kazılan hendekler terör örgütü tarafından yakınında bulunan petrol hatlarının ateşe verilmesi ile görüntülendi. Ateşe verilen petrol hattı Mardin Nusaybin yolundan görüntülendi.

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