Kurban Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günü de akın akın Muğla'ya gelen tatilcilerin araçları karayolunda uzun kuyruklar oluştururken günübirlik tatilcilerin gözdesi Ula'nın Akyaka Mahallesi'nin hem sahili, hem de sokakları tatilciler ile dolup taşıyor. Kentin ilk 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nin yerleşik nüfusu 4 bin kişiyken, yaz aylarında özellikle hafta sonları 40-50 binlere varıyor. Kurban Bayramı tatilinde Akyaka'nın nüfusu yerleşik nüfusun 25 katı olan 100 bin kişiye dayandı. Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, büyük sorular olduğunu ancak bu duruma karşı ellerinden gelene yaptıklarını açıkladı. Akyaka'da 4 ekibin sürekli çöp konusunda mesai harcadığını, bunun yanında araçların giremeyeceği bölgeler için elektrikli bisikletler ile çöpleri aldıklarını belirten Akkaya, "Çöp konusunda çok hassasız, çok titiziz. Çünkü bu millet bizden önce çöpünün alınmasını ister. Birinci derecede önceliğimiz çöpler. Elbette Akyaka'nın sıkıntısı sadece çöp ile sınırlı değil. Otopark sıkıntımız da var. Bu sorunu da çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
- Güncel
- 14.08.2019
- Gazete
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