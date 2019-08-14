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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:43

yasaklandı mı? Neden satılmıyor?

Sigara tüketicilerinin en çok kullananları arasında bulunan 'nın neden reyonlarda yer almadığı merak ediliyor. Kısa süre önce mentollü sigaraların yasaklanmasının ardından, kullanıcılar ? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Marlboro Touch Aqua kaldırıldı mı? Marlboro Touch Aqua hakkında bir açıklama yapılması halinde haberimizde bulabilirsiniz... TAPDK, sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesi sürecinde mentol veya türevlerinin kullanılmasına yasak getirdi. Mentollü sigaralar 1 Ocak 2019'dan sonra satılmayacak.

Marlboro Touch Aqua yasaklandı mı? Neden satılmıyor?

Marlboro Touch Aqua yasaklandı mı? Mentolsüz sigaranın yasaklanmasının ardından piyasadan çekilmesi bekleniyordu. Marlboro güncel sigara fiyatları merak ediliyor. En çok tüketilen ürünler arasında bulunan Marlboro Touch Aqua'nın neden piyasada yer almadığı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Marlboro Touch Aqua yasaklandı mı? Neden satılmıyor? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

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