Marlboro Touch Aqua yasaklandı mı? Mentolsüz sigaranın yasaklanmasının ardından piyasadan çekilmesi bekleniyordu. Marlboro güncel sigara fiyatları merak ediliyor. En çok tüketilen ürünler arasında bulunan Marlboro Touch Aqua'nın neden piyasada yer almadığı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Marlboro Touch Aqua yasaklandı mı? Neden satılmıyor? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...