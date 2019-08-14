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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:24

Bakan Albayrak'tan 'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili mesaj

, 'nin 18'inci yaşı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Bu kutlu yolda nice 18 yıllara." dedi.

Albayrak'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili mesaj

Albayrak, 'nin 18'inci yaşı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Bu kutlu yolda nice 18 yıllara." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı
AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara...

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