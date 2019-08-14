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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:16

Çeşme'de 82 yakalandı

'in Çeşme ilçesinden 'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 82 , ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan ekipleri, bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Alev Adası açıklarında tespit ettikleri 2 şişme botu müdahale ederek durdurdu.



Sahil Güvenlik ekipleri; , ve uyruklu 82 i Çeşme İskelesine getirdi. Göçmenlerin bir bölümü, ıslanan giysilerini iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı.



Yorgun ve uykusuz olan göçmenlerden bir çoğu, iskelede bulunan çadırda ve iskelede uyuyakaldı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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