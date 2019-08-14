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  • 14.08.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 18:28

Bayram trafiğine havadan denetim

Kurban Bayramı tatilini dışında geçiren vatandaşların dönüş yolunda Anadolu Otoyolu, ve kara yollarının bölümünde oluşturduğu yoğunluk helikopterle takip edildi.

Helikopterle takip ettiler ve... Ceza yağdı

Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle, otoyolun Sakarya- arasındaki kesimi ile aynı güzergahta ve Kandıra-İzmit arasındaki kara yollarındaki yoğunluğu havadan inceledi.

Denetlenen yollarda akıcı bir yoğunluk olduğu gözlenirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.


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