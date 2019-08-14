Bayram trafiğine havadan denetim

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle, otoyolun Sakarya-Kocaeli arasındaki kesimi ile aynı güzergahta D-100 ve Kandıra-İzmit arasındaki D-605 kara yollarındaki yoğunluğu havadan inceledi.

Denetlenen yollarda akıcı bir yoğunluk olduğu gözlenirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.