Hamit Altıntop yapı firmasına 'ayıplı mal' davası

eskitopçusu HamitAltıntop, villasına tadilatyaptırmak isteyincebaşına gelmeyen kalmadı.Altıntop, İstanbulKemerköy'dekilüks villasının inşaatıiçin 2016 yılındaPark AhşapÜrünleri Şirketi'ylemilyon234 bineuroya anlaştı. Ancak villakendisine eksik ve ayıplı teslimedilince başka bir şirketle1 milyon 632 bin liralıkyeni bir anlaşma yaptı.Bu miktarın sözleşme bedelinden düşülmesini isteyen Altıntop, yapı şirketine dava açtı. Dilekçede tarafların sözlü anlaşma yaptıkları vurgulandı. Avukat Mehmet Rahmi Kadıoğlu, bir buçuk yılın sonunda evin müvekkiline kusurlu teslim edildiğini belirterek, "Villanın 9 ayrı noktasında eksiklik çıktı. Ayrıca garaj olması gerekenden yüksek yapılmış. Altıntop, garajı yıktırarak yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Su kaçağı nedeniyle yeniden imalat yapıldı.davalıdan tahsilini istiyoruz" ifadesini kullandı.