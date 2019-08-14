Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.08.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 09:55

açıklarında yapan gemiler havadan görüntülendi

açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı. Gemilerde görevli mürettebat yı yara almadan atlatırken, iki gemide de maddi hasar oluştu. Kaza yapan gemiler havadan görüntülendi.


açıklarında dün akşam Liberya bandıralı 'Mammadaminresulzadeh' isimli yakıt tankeri ile Amerika Newport'tan Ukrayna'ya giden 'Doric Warrior' isimli kuru yük gemisi çarpıştı.



Olay yerine ve Kıyı Emniyeti ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Gemilerde görevli mürettebat yı yara almadan atlatırken, iki gemide de hasar oluştu. Kaza yapan iki gemi havadan görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriZeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri