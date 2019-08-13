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  • 13.08.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 12:59

Jandarmadan "" operasyonu

'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından getirip İstanbul'da satmaya hazırlanan "" lakaplı H.B. yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şekerci Abi" olarak bilinen H.B. isimli bir şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı.

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