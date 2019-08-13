Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkiinde çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar kontrol altına alınan yangının tekrar büyüyerek hızla yayılmasına neden oldu. Yangın yerleşim birimlerine ulaştı. 5 kişinin dumandan etkilendiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu, 2 evin yandığı ve 60 evin tahliye edildiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonunda yangın tekrar kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." dedi. Öte yandan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmaların ardından yangınla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı.