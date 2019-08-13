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  • 13.08.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 11:46

Son dakika: 'ndaki ın nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındı

'nda meydana gelen ve 9 saat sonra kontrol altına alınan la ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yangının bitki artıklarının yakılması sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkiinde çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar kontrol altına alınan yangının tekrar büyüyerek hızla yayılmasına neden oldu. Yangın yerleşim birimlerine ulaştı. 5 kişinin dumandan etkilendiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu, 2 evin yandığı ve 60 evin tahliye edildiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonunda yangın tekrar kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." dedi. Öte yandan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmaların ardından yangınla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı.

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