Bursa'da, merkez Nilüfer İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, iddiaya göre geçen yıl, Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve imara kapalı olan baraj havzasında bin 700 metrekare bir arsa alıp, 7 milyon lira harcayarak villa yaptırdı. Arsadaki ağaçlar da kesilerek, bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan inşaatın ardından, Nilüfer Belediyesi de, kapısına kadar asfalt yol yaptı. İddialar medyada gündeme gelince bir basın toplantısı düzenleyen Turgay Erdem, villanın kendisinin değil, Mümin Terzioğlu'na ait olduğunu öne sürdü.







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Ancak villanın sahibi olduğu öne sürülen Terzioğlu'nun, Nilüfer Belediyesinin kütüphanesinde şoför olarak çalıştığı, aynı zamanda da Belediye Başkanı Turgay Erdem'in, yine belediyede çalışan ve kütüphanenin koordinatörü olarak görev yapan nişanlısı Zeynep Terzioğlu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Turgay Erdem'in henüz eşinden boşanmadığı da öğrenildi.





Düzenlediği basın toplantısında kamuoyunun cevap beklediği sorulara hiç değinmeyen Turgay Erdem, belediyede şoför olarak çalışan bir işçinin, önce bin 700 metre kare arsa alıp, üzerine bir yıl içinde 7 milyon lira harcayarak nasıl villa yaptırabildiğine, belediyenin kaçak inşaata niye göz yumduğuna ve villanın kapısına kadar niye asfalt döktüğüne değinmezken, Bursa'da çok sayıda kaçak yapı olduğunu, neden bunların gündeme getirilmediğini sordu.