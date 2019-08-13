Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Son dakika... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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