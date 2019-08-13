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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 08:53

Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 2 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamaya göre Son dakika... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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