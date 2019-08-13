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  • 13.08.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 10:35

'da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan dini nikahlı karı koca tutuklandı

'da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan iki kişi tutuklandı. Elindeki poşette 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan kadının "Herkes yapıyor bir de ben yapayım dedim. Uygulama noktasında nasıl olduğunu anlamadan yakalandım" dediği öğrenildi...

Herkes yapıyor bir de ben yapayım
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca uygulama noktalarında önlem aldı. Narkotik polisleri, merkez Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi'ndeki uygulama noktasında beklerken bir otomobilin 200 metre kala durduğunu, araçtan bir kadının elinde poşet ile indiğini görünce harekete geçti. Polis kısa sürede kadını ve otomobili yakaladı. Kadının elindeki poşet incelediğinde içinde 4 kilo 980 gram esrar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü. Hediye B.'nin ifadesinde "Herkes yapıyor bir de ben yapayım dedim. Uygulama noktasına geldim nasıl olduğunu anlamadan yakalandım" dediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

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