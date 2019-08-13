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  • 13.08.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 10:25

suç örgütüyle ilgili iddianamede şok detay! Defalarca taciz etmiş

İtirafçı bir sanık, “’a getirilen kızlar arasında ’deki yarışmalardan tanınan iki kişi de vardı. Oktar bu kızlardan birine, birçok defa tacizde bulunmuştur” dedi.

Tek tek itiraf etti: Yarışmacı kıza birçok defa...

Tutuklu 'ın suç örgütüyle ilgili iddianamenin detayları çıkmaya devam ediyor. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık Çağla Teker Çelenlioğlu, itirafçı olarak verdiği ifadede, Adnan Oktar'ın kendisini Timuçin Kaan () olarak gördüğünü belirterek, şüphelilerden Berrak Pilavcı'ya ayaklarına kapanması için bağırdığını anlattı.

Oktar'ın örgüte yeni birisi getirildiğinde çok heyecanlandığını belirten Çelenlioğlu, stüdyoya son dönemlerde gelen kızlardan birinin ise bir televizyon kanalındaki yarışmaya katılan R.K. olduğunu öne sürdü. Çelenlioğlu ifadesinde, "Adnan Oktar bu kızı çok kez taciz etmiştir" iddiasında bulundu. Çelenlioğlu stüdyoya getirilen isimlerden diğerinin ise bir başka programın yarışmacısı B.C. olduğunu öne sürdü .

İddianameye göre, Çelenlioğlu ifadesinde şunları dile getirdi: "T.B.'nin babası kızının mağdur olduğunu anlatmak için TV'ye çıkarak kızına seslenmişti. Adnan Oktar da T.B.'ye 'Siz mutlu olduğunu gösterseniz aileler başıma bela olmaz, çok donuksunuz, bakışlarınızdan beni istemediğiniz de belli oluyor, bu yüzden aileleriniz de sizin mağdur olduğunuzu görüyor ve hepsi bana sarıyor' diye bağırdı. Daha sonra Adnan Oktar, E.A.'ya, T.B.'nin babası hakkında, 'bilgi toplayıp uzaklaştırma kararı alın' dedi. E.A. o sıralar T.B.'nin babasıyla alakalı birçok araştırma yaptı. Daha sonra T.B.'nin babası için uzaklaştırma kararı çıkarıldı."

Çelenlioğlu şöyle devam etti: "Adnan Oktar, T.B.'nin bakışlarını beğenmediği için 'Sen şizofrensin' dedi. Herkesin içinde T.B.'yi aşağıladı. Sonra T.B.'ye dönerek 'Kızım sen gerçekten şizofrensen, söyle seni Bakırköy'e yatıralım, tedavi gör' dedi. Kız da 'Bilmiyorum sen öyle diyorsan öyledir' cevabını verdi. Adnan Oktar da 'Seni biraz yatıralım, tedavi gör' dedi.

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