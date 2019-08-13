Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın eski avukatlarından İ.D.'nin geçtiğimiz yıllarda bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ifadesine başvuruldu. Hakkında örgüt üyeliği suçlaması ile dava açılan İ.D. ifadesinde örgüt kontrolündeki siyasi partilerin belediye başkan adayları ile milletvekili adaylarını nasıl belirlediğine dair çarpıcı bilgiler verdi. İ.D. şunları söyledi:

Hem Türkiye'de hem de örgütün kırsal alanında oluşturulan iki tane komisyon bulunmaktadır. Türkiye Komisyonu ve Dağ Komisyonu...

Türkiye Komisyonu içerisinde Partinin eş başkanları ve başka yetkili isimleri olur. Bu şahıslar Milletvekili olmak isteyen şahısların başvurularını alıyorlar. Daha sonra Türkiye Masası bu şahısların müracaatlarını değerlendirerek Dağ Komisyonu'na gönderir.

Dağ Komisyonun da Sabri Ok, Murat Karayılan'a gönderiyorlar. Bunlar listeleri değerlendirip son hali belirledikten sonra bu listeleri KCK/TM üyeleri aracılığı ile bunlar arasında ismini hatırladığım Kubbettin Yazbaşı aracılığı ile Abdullah Öcalan'ın avukatlarının faaliyet yürüttüğü Asrın Hukuk Bürosu'na getirilir.

ÖCALAN SON HALİNİ VERİR

*Burada yukarıda açıkladığım birinci halka avukatları bu milletvekili adaylarının isimleri bulunan listeyi İmralı cezaevine Abdullah Öcalan'a götürürler. Burada Öcalan listeyi inceledikten sonra listeye son halini verir.



Bu milletvekilleri yaptıkları faaliyetlerinin birçoğunun talimatını Sabri Ok'tan alır. 2011 seçimlerinde milletvekili seçilen bağımsız milletvekilleri Meclis'e girme taraftarıydı. Ancak Duran Kalkan, Sabri Ok'un talimatları neticesinde sonda meclise girip milletvekilliği yemini etmekten vazgeçtiler.



Bu milletvekilleri zaman zaman örgütün kırsal alanına giderek siyasi eğitim ve örgütten talimat alırlar. Benim gözlemlerime göre Partiler göstermelik olarak faaliyetlerini sürdürür. Bu parti üzerine düşen görevi yapamayan siyasi gücünü kullanamayan, yaptığı faaliyetlerinin tamamının talimatını kırsal alandan alır. Örgüt üyeliği kapsamında yargılanan İ.D., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda da bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. yandı!