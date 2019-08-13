Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos sigara fiyat listesi... Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanmıştı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde... İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları