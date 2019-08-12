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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 21:21

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , ’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Başkan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'ta uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.


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