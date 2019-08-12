Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianamede çarpıcı bir detay dikkat çekti. İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın mensuplarını korkutmak için cinleri olduğunu söylediği yer aldı. Oktar'ın cinlerinin her şeyi kendisine anlattığını söylediği de itirafçı ifadelerinde yer aldı. Oktar'ın toplantılarda cinlerden bahsederek bu şekilde örgütü baskı ve korku altında tutmaya çalıştığı, psikolojik baskı uyguladığı ifade edildi.

"CİNLERİM VAR, YALAN SÖYLEMEYİN"

İddianamede itirafçı olarak ifadesi yer alan M.M.D., Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nde olduğu dönem Adnan Oktar'ın toplantılarda sık sık "Benim cinlerim var, sizin yaptıklarınızı bana söylüyor, sakın bana yalan söylemeyin" dediğini ifade etti.





"BENDEN HABERSİZ BİR ŞEY YAPAMAZSIN!"

Bir diğer itirafçı C.G., örgüt lideri Adnan Oktar'ın kendisine "Benim cinlerim var, birine bir şey söylersen haberim olur. Cinlerden her şeyi öğreniyorum. Benden habersiz bir şey yapamazsınız" diyerek örgüt içindeki cinlerle mensupların nasıl korkutulduğunu anlattı.

KARINCALARLA KONUŞTUĞUNU SÖYLEMİŞ

İtirafçı B.B. ise, Adnan Oktar tüm Peygamberlerin yeteneklerinin kendinde olduğunu söylediğini belirterek, "Adnan Oktar kendisinin özel cinleri olduğunu, karıncalarla konuştuğunu söylerdi. Adnan Oktar'ın örgütte bulunan örgüt üyelerine uyguladığı çeşitli psikolojik baskılar bulunmaktaydı" dedi.





"KIZLAR, BU TİP DOĞAÜSTÜ OLAYLARDAN HOŞLANIYOR"

İddianamede şikâyetçi olarak ifade veren A.P.B. örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın örgüt mensuplarına İstanbul Dragos'taki evde uyguladığı karınca senaryosu hakkında şu ifadeyi verdi: "Üst katta büyük aynanın üstüne yüzlerce karınca toplanıyormuş, ama onlar da Adnan Oktar'a itaat edip, o emir verdiğinde gidiyorlarmış. Daha sonraları bu senaryonun birkaç kere daha aynı şekilde diğer kız gruplarına da oynandığını duydum. Adnan Oktar kızların bu tip doğaüstü olaylardan çok hoşlandığını ve etkilendiğini söylüyormuş, aynı şekilde kuşlarla ve cinlerle de bu tip irtibatının olduğu bizlere anlatıldı. Cinleri sayesinde herkesin ne yaptığını görüp haber oluyormuş."



SABAH

